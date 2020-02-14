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Война на Донбассе: в Мюнхене согласовали 12 шагов к миру

14 февраля 2020, 14:03

На Мюнхенской конференции безопасности одной из первых тем стала Украина.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / sud.ua

На Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе.

"Первое официальное заявление сегодня было посвящено Украине. Организаторы, аналитические центры, чиновники подписали "Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", - сообщил украинский журналист Валерий Калныш в Facebook.

Также он сообщил, какие именно шаги необходимо принять для усиления безопасности Украины:

  1. Восстановление СЦКК.
  2. Переговоры о боевых действиях на уровне N4, что предусматривает расширение темы переговоров в "нормандском формате" и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения.
  3. Расширение свободы передвижения, а именно увеличить количество пунктов пропуска.
  4. Поиск пропавших без вести.
  5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.
  6. Реконструкция Донбасса, а именно изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний и России.
  7. Создание зоны свободной торговли.
  8. Поддержка дорожной карты по санкциям.
  9. Устранение радиационной опасности, а именно вывоз радиоактивных веществ.
  10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
  11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.
  12. Новый национальный диалог о личности.

"Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам – как в семье, так и в более широком контексте – для достижения более широкой инклюзивности и социального единения", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Мюнхенскую конференцию безопасности должен посетить президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил инициативы президента Украины Владимира Зеленского относительно поиска мирного решения конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский Мюнхенская конференция безопасность Донбасс новости Украины
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