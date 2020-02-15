Зеленский назвал сроки завершения войны на Донбассе

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности рассказал о сроках завершения войны на Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что в течение пяти ближайших лет ему удастся закончить войну на востоке Украины.

"Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря ... Если мы это сможем: вернем наших людей и наши территории, то я сделал это (стал президентом, - ред.) не зря", - отметил президент.

Зеленский добавил, что когда он видит результаты своей работы и работы своей команды, особенно, по возвращению пленных, которые со слезами на глазах благодарят, что могут снова быть вместе со своими родными, он понимает, что решение стать президентом был правильным.

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Ранее Зеленский заявил, что украинская власть делать все для прекращения войны на Донбассе. "Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать... Полную тишину так пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы", - подчеркнул президент на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.