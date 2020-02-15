"Не мы начали войну": Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, выступает на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Основной темой речи главы украинского государства стала война на Донбассе.

"У нас очень смешанные эмоции по последнему Мюнхенскому отчету. Там всего восемь упоминаний Украины. Это самый низкий показатель на шестой год конфликта в Украине. А не рано ли все начали успокаиваться?" – отметил президент Украины.

При этом он указал, что украинская власть делать все для прекращения войны на Донбассе.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать... Полную тишину так пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы", - заявил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с местным населением Донбасса, но не с боевиками.

Как ранее сообщал Главред, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе. Позже документ удалили с официального сайта конференции.