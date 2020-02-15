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Политолог спрогнозировал судьбу Крыма после ухода Путина

15 февраля 2020, 16:43

Без Путина РФ не лишится Крыма, считает эксперт.

Политолог считает, что без Владимира Путина РФ будет контролировать Крым – Путин 202
Без Владимира Путина РФ будет контролировать Крым, спрогнозировал политолог / Reuters

Российский политолог и публицист Леонид Радзиховский полагает, что РФ после ухода президента Владимира Путина не развалится и останется такой же самой страной.

Россия без Путина продолжит контролировать Крым, спрогнозировал эксперт в интервью mnews.world.

По словам собеседника, в РФ после ухода нынешнего лидера останутся рыночная экономика, частная собственность, но не будет государственной экономики.

"…Нет, Россия не развалится, она останется тем же самым государством, в тех же самых границах, что и сегодня. Включая Крым, о котором так много волнуются в Украине…", – заявил он.

Радзиховский считает, что после того, как Путин уйдет, РФ резко уменьшит свои военные и политические и амбиции. "…Они абсолютно непосильны и абсолютно не нужны россиянам. Только во вред, это дорогое и бессмысленное развлечение", – добавил публицист.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что пока Владимир Путин находится у власти в РФ, он не вернет Крым, поскольку такой шаг стал бы крушением всей его деятельности. Эксперт полагает, что президент может гордиться только захватом полуострова.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Владимир Путин Леонид Радзиховский новости Крыма новости России
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