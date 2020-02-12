"Крокодил челюстей не разжимает": политолог высказался о возвращении Крыма

Пока Владимир Путин при власти, Украине не светит возвращение Крыма, считает эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что пока в РФ президент Владимир Путин находится у власти, он не вернет Крым, поскольку такой шаг стал бы крушением всей его деятельности.

Единственное, чем Путин может гордиться - захватом Крыма, хотя, на самом деле, все это произошло на фоне безвозвратной потери Украины, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, крокодил челюстей не разжимает, поэтому заламывание пальцев в Украине, мол, "Мы вернем Крым!", понятны, но наравне с детской политикой.

"Каким образом вы его вернете… Навсегда ли Крым потерян для Украины? Не знаю. В мире ничего не бывает навсегда. В советские времена тоже говорили, что Украина и Россия - братья, или сестры, навек. Но все это - риторика", - добавил Орешин.

Политолог подчеркнул, что в той степени, в какой Украина никогда не вернется в сферу влияния Кремля, Крым не вернется в состав Украины. Эксперт полагает, что, когда все в очередной раз придет к состоянию внутренней нестабильности и коллапса, подобные вопросы будут решаться, но на совершенно другом языке.

Читайте также"Дурь голубая генерала без армии": Джемилев дал совет Зеленскому, как вернуть Крым"Реально, пока Путин у власти, Крым он не отдаст, потому что это стало бы крушением всей его деятельности. Ведь единственное, чем он может гордиться - возвращением Крыма России. Хотя, на самом деле, все это произошло на фоне безвозвратной потери Украины", - заявил собеседник.

Орешкин не уверен, что в Крыму при добросовестно проведенном референдуме местные жители захотят вернуться в Украину.

"Очень может быть, что они захотят свою собственную республику. Я понимаю, что это трудно и обидно вообразить, но это может быть. А если вдруг усилятся позиции Турции, почему бы ей не попробовать вернуть себе Крым? Не думаю, что крымчане с этим согласятся, но у Турции тоже есть свои интересы", - сказал он.

Эксперт спрогнозировал, что Крым не вернется в Украину на протяжении ближайших нескольких лет. "Так что в ближайшие несколько лет, пока Путин остается у власти в России, пока РФ пытается восстановить советские идеалы, Украине точно не вернуть Крым", - заявил политолог.

Ранее гендиректор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Дмитрий Теперик говорил, что Украина не может вернуть себе Крым, полуостров сам должен вернуться под контроль Киева.