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Эксперт назвал условия возвращения Крыма в Украину

20 ноября 2019, 06:33

Власти РФ за Крым будут драться очень сильно, полагает эксперт.

Эксперт считает, что возвращение Крыма в Украину может произойти, если Россия развалится - Крым 2019
Возвращение Крыма в Украину может произойти, если Россия развалится, считает эксперт / Reuters

Захваченный Российской Федерацией Крым Украина не может вернуть себе, он должен сам вернуться под контроль Киева.

Возвращение Крыма в Украину может произойти, в частности, если РФ ослабнет или развалится, рассказал гендиректор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Дмитрий Теперик в интервью УНИАН.

По его словам, чтобы Крым захотел вернуться под контроль Киева, Украине нужно быть экономически свободной, демократической и сильной страной.

Собеседник подчеркнул, что насильственный сценарий возвращения полуострова сейчас не обсуждается, Россия за Крым "будет драться очень сильно".

"Украина не может себе вернуть Крым, полуостров должен вернуться сам. Это может произойти при стечении обстоятельств, когда, допустим, Россия развалится, либо ослабнет…", - сказал Теперик.

Читайте такжеСобчак обвинили в экстремизме из-за слов о КрымеЭксперт добавил, что для России Крым очень важен, благодаря его милитаризации государство практически контролирует Черное море.

"…За Крым Россия будет драться очень сильно. Это то, что дает ей выход не только к контролю над Черным морем, но и способствует авантюрам в Сирии, а это уже другая игра и другие интересы", - полагает он.

Ранее бывший советник российского президента Владимира Путина - экономист Андрей Илларионов, говорил, что для возвращения Украине захваченных территорий, в частности, Крыма, потребуется мировая война.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Россия Крым Украина Дмитрий Теперик
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