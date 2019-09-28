"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса

Для возвращения Украине Крыма и Донбасса должна пройти колоссальная война, полагает Андрей Илларионов / УНІАН

Экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что вопрос возвращения Украине захваченных РФ территорий - Крыма и части Донбасса - нельзя решить на протяжении пяти лет.

Возвращение оккупированных территорий возможно, но первое, что для этого потребуется, - колоссальная кровопролитнейшая война мирового масштаба, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, второе, что будет необходимо для возвращения земель под контроль Киева - это стратегическое терпение Украины.

"Вспомните, когда в 1871 году Германия отобрала у Франции Эльзас и Лотарингию, то Франция смогла их вернуть свои территории только в 1919 году, то есть по прошествии почти 50 лет. Пять лет и 50 лет - это две большие разницы", - отметил Илларионов.

Экс-советник Путина добавил, что в 1919 году уже не было в живых ни одного премьера, ни одного президента, ни одного какого-нибудь заметного политического деятеля, при котором произошло отторжение Эльзаса и Лотарингии - возвращение территорий произошло при другом поколении.

Читайте такжеЭкс-советник Путина назвал расходы России на Крым и Донбасс"Потому очень важно и для президента Зеленского (Владимир Зеленский - Ред.), и в целом для украинской элиты осознать, какие сроки являются реальными для решения территориальных споров. Это - точно не пятилетний срок", - полагает он.

Напомним, бывший руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин говорил, что Владимир Путин пошел на захват Крыма и развязание войны на Донбассе из-за российской национальной гордости.