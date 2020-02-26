"Не нужно ни одно решение суда": Зеркаль рассказала, как вернуть Крым

Елена Зеркаль / Фото: УНИАН

Украина может вернуть аннексированный россиянами Крым через Международный суд ООН. Однако, для РФ должна согласиться рассматривать это дело в суде. Об этом заявила, бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, когда Кремль даст такое согласие, прогнозировать сложно.

"Мы же не можем предсказать, что случится через год или через 10 лет. Мы же не говорим, что это должно произойти немедленно и больше никак! Сколько лет длится оккупация Северного Кипра? С 1974 года. Поэтому порой этот процесс - очень длительный", - сказала Зеркаль в интервью Европейской правде.

Причем, по ее словам, "возвращать Крым" Украине не нужно.

"Де-юре это и сейчас - территория Украины. Его можно только вернуть под фактический украинский контроль. И для этого на самом деле не нужно ни одно решение суда", - отметила Зеркаль.

Напомним, украинский журналист Айдер Муждабаев считает, что президент России Владимир Путин добровольно откажется от аннексированного полуострова Крым, если мир хотя бы в течение одного года не будет покупать у РФ нефть и газ.

Как сообщал Главред, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не вернет Крым. По его словам, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ.

В свою очередь, российский политолог и публицист Леонид Радзиховский полагает, что РФ после ухода президента Владимира Путина не развалится и останется такой же самой страной. Также, по его прогнозу, Россия без Путина продолжит контролировать Крым.