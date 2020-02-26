Вернуть Крым за один год: журналист рассказал, что делать

Крым может вернуться под контроль Киева / УНИАН

Вопрос возвращения Крыма – очень простой. Однако, для этого и Украина, и весь мир должны приложить усилия. Такое мнение высказал украинский журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, президент России Владимир Путин добровольно откажется от аннексированного полуострова, если мир хотя бы на один год откажется покупать у РФ нефть и газ.

"Путин или не Путин – они вернут за год этот Крым. Проблема в том, что Россия живет только за счет того, что весь мир потребляет их природные ресурсы, которые они украли у народов Севера. Вот и все. Перестаньте их покупать один год – и в России разбежится вся Росгвардия, разбежится вся армия. Ему будет даже некому приказ отдать на кнопку нажать", – сказал Муждабаев в интервью для программы Янины Соколовой Рандеву.

Журналист напомнил, как развалился Советский союз. По его словам, это произошло без единого выстрела.

"Просто к этому никто никаких усилий не прилагает. Вопрос о возвращении Крыма – он системно не сложен. Просто его надо начать решать. Если вам говорят, что Крым никогда не вернется, мы веками будем ждать – ну, если ждать, то не вернется. Но мы ждать не будем, мы будем делать все, чтобы он вернулся", – озвучил Муждабаев позицию крымских татар.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не вернет Крым. По его словам, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ.

В свою очередь, российский политолог и публицист Леонид Радзиховский полагает, что РФ после ухода президента Владимира Путина не развалится и останется такой же самой страной. Также, по его прогнозу, Россия без Путина продолжит контролировать Крым.