"Хрен ему с редькой": Сенцов рассказал, когда Путин понял, что может потерять Крым

Сенцов рассказал о протестах в Крыму в 2014 году / УНИАН

Бывший узник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов вспомнил 26 февраля 2014 года, когда советовал протестующим под крымским парламентом "брать и жечь покрышки".

"26 февраля я был в штабе Автомайдана, было много работы после революции. И раненые, и погибшие, и медицинская помощь, и какие-то дрова, и какие-то вещи. Горячая линия, и звонит телефон, и девочки передают мне телефон, мол, звонок, ответь. Звонит крымский татарин, представился, я не помню уже его имя, говорит: "Ой, мы на митинге там, с "Русским единством" толкаемся. Кипиш. Что делать?" – "Как что делать? Берите покрышки". – "А потом?" – "Потом поджигайте". И все. Для него был шок такой: Как? А? Да?". И все – они не сделали это, не готовы были идти чуть дальше", – сказал Сенцов в интервью Украинско правде.

При этом Сецнов отметил, что крымчане не были готовы к тому, что происходило в то время Майдане в Киеве.

"Крымчане не готовы были к таким действиям – потолкались и разошлись. И потом уже Путин понял, что все – иначе он потеряет Крым, и сразу отдал команду на захват", – считает Сенцов.

Также Сенцов предрек России внутреннюю дестабилизацию и конфликты после президентских выборов 2024 года. Он считает, что в России возможна "ситуация с дворцовым переворотом" или революцией, которая приведет к смене власти.

По его словам, если это случится, Украина должна требовать возврата Крыма.

"Эти вещи происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы. Поэтому при крахе этой власти любой человек, пришедший после Путина, столкнется с дестабилизацией внутри страны", — заявил Сенцов, подчеркнув, что если это случится, Украина должна при помощи западных партнеров "занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий".

Отметим, россияне в соцсетях восприняли слова Сенцова со скепсисом.

"Сенцов хорохорится - раз. Выдаёт желаемое за возможное - два. Хочет смены власти у нас в стране - а вот хрен ему с редькой!!!", - пишет Геннадий Повитков.

"У Сенцова своя страна по швам трещит, президент - мировое посмешище, хоть он и не лох, должны всем, и нет никаках проблесков на улучшение. Но они все упорно ждут "развала" России и считают, что после этого они запануют", - убежден некто под ником Ватник Ватный.

Напомним, ранее Олег Сенцов заявил, что президент России Владимир Путин не вернет Крым, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ.

Он считает, что Донбасс Путин также не отдаст на условиях Украины.

"Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России", - сказал Сенцов.