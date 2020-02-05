"Смотрит на клоуна с пренебрежением": Сенцов и Трюдо поговорили о политзаключенных

Джастин Трюдо встретился с Олегом Сенцовым / Reuters

В ходе визита в Канаду украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов, который ранее во время своего турне по США наехал на Путина, встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Как политзаключенный Олег Сенцов проявил незаурядную силу и мужество. Сегодня мы говорили о его работе, в борьбе за права угнетенных и незаконно заключенных, и я подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Трюдо на своей странице в твиттере.

Отметим, в комментариях под сообщением Трюдо пользователи Сети назвали премьер-министра Канады клоуном.

"Олег смотрит на этого клоуна с пренебрежением, думая, как этот безумный когда-либо был избран? Около 60% канадцев имеют такой же вопрос", - пишет Глен Миллер.

"Джастин, для любого, кто обращает на тебя внимание, ты всего лишь украшение для капюшона ... намереваясь быть блестящим и блестящим", - добавил некий Питер.

Читайте такжеТрамп покинул саммит НАТО из-за ссоры с ТрюдоНапомним, ранее Олег Сенцов заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой. Свое решение он аргументировал тем, что политика - это грязное болото, и чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию.

Режиссер отметил, что видит пример Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, которые пошли в политику и которым очень тяжело.

"Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой", – сказал Сенцов.