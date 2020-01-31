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"Стану гвоздем в гроб Путина": Сенцов наехал на "хозяина Кремля"

31 января 2020, 14:25

Олег Сенцов во время своего турне по США, особенно не подбирал выражения в адрес Владимира Путина.

Сенцов
Олег Сенцов / УНИАН

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов заявил о том, что готов стать "последним гвоздем в гроб Путина". Причем негнущимся гвоздем.

С таким заявлением бывший российский политзаключенный узник Кремля выступил перед студентами Джорджтаунского университета США 27 января, сообщает портал Голос Америки.

"Я говорил [перед студентами - Главред] о главном, о двух вопросах, которые стоят сейчас перед Украиной ‒ это российская агрессия в широком смысле этого слова и наши пленные в узком, и второй вопрос ‒ это внутренние проблемы Украины, главной из которых является коррупция. Если мы ее не преодолеем, то ничего не будет", - заявил Сенцов.

По мнению режиссера, первое, в чем нуждается Украина - в обустройстве независимой судебной системы.

"Я ему ответил, что главное, чего нам не хватает, без этой вещи невозможна действительно очистка, нам не хватает независимой судебной системы. Пока ее не будет, не будет ничего. Все остальные усилия будут напрасными. Даже если мы будем иметь независимые СМИ, которые будут освещать какие-то мутные схемы, коррупционные, если будем иметь честную полицию, которая будет хватать преступников, отправлять в суд, все это будет бесполезно, потому что суд будет их выпускать, потому что кто-то позвонил, кто-то принес деньги, кто-то совершил какое-то влияние", - подытожил он.

Напомним, ранее Олег Сенцов рассказал о способе достижения мира на Донбассе, а также высказался о том, как можно вернуть аннексированный Россией Крым.  

новости Владимир Путин аннексия Крыма Олег Сенцов
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