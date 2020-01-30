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"Мы должны сдаться": Сенцов рассказал, как достичь мира на Донбассе

30 января 2020, 07:53

Альтернативный путь - борьба, так как "орда рано или поздно схлынет", считает режиссер.

Сенцов
Олег Сенцов высказался о войне на Донбассе / УНИАН

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее раскрыл план в голове Владимира Путина,  сделал неоднозначное заявление относительно войны на Донбассе и противостояния российской агрессии. По его словам, единственный путь достичь мира на Донбассе – это сдаться.

Сенцов считает, что Украина не может вести переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

"Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе - это поражение. Мы должны сдаться, и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства", - сказал Сенцов в интервью Голосу Америки.

При этом, по его словам, альтернатива переговорам с Путиным – борьба.

"Не сдаваться. Мы не можем победить Путина, это объективно, военным путем. Мы не можем его перебить экономически. У него больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с крепостью, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и надо только выстоять (…) Выстояв, мы победим. Орда эта схлынет рано или поздно", - отметил Сенцов.

При этом бывший политзаключенный Кремля считает, что Путин не даст Украине интегрировать Донбасс сейчас, и на данный момент нет другого выхода кроме замораживания ситуации.  

Напомним, ранее Олег Сенцов рассказал, есть ли у него политические амбиции. Также стало известно, что Олег Сенцов стал на учет в военкомат, а также перевез из оккупированного Крыма в Киев свою маму и сына Влада, который нуждался в инклюзивном образовании.

Владимир Путин Олег Сенцов война на Донбассе новости Украины
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