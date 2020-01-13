"Бывшая жена приняла аннексию": Сенцов перевез из Крыма маму и больного сына

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов поделился радостной новостью – к нему в Киев из аннексированного Крыма переехали мама и сын Влад, который нуждался в инклюзивном образовании.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын", - написал он в Facebook.

По словам режиссера, его бывшая жена не хотела отпускать сына на территорию Украины, поскольку приняла аннексию Крыма и внушала мальчику пророссийскую пропаганду.

"Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала", - добавил он.

Сенцов откровенно признался, что его сын страдает заболеванием, однако сейчас демонстрирует положительную динамику и пошел в инклюзивный класс обычной киевской школы.

Напомним, Сенцов пожелал Украине в 2020 году только одного и самого главного - победы.

Ранее Олег Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными между Украиной и Россией. Режиссер утверждал, что украинская сторона отдает российской настоящих убийц.