"Самое главное": Сенцов пожелал украинцам только одного

Олег Сенцов пожелал украинцам победы / УНИАН

Бывший российский политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов пожелал Украине в 2020 году только одного и самого главного - победы.

Без победы у граждан нашей страны нет будущего, без нее украинцы не будут иметь собственную страну, написал Сенцов на своей странице в Facebook.

По его словам, без победы Украина не сможет вернуть свои территории, и не наступит настоящий мир.

"В следующем году я желаю Украине и ее гражданам не только возвращение заключенных, но и самого главного... Я желаю всем нам одного - победы! Потому что без нее у нас нет будущего…", - поделился режиссер.

Экс-политзаключенный отметил, что ему не все равно, как в его городе называются улицы, и он хочет ходить по проспекту Степана Бандеры, а не Иосифа Сталина. "И к слову, Степан Андреевич, с праздником (Бандера родился 1 января 1909-го - Ред.)!" – написал режиссер.

Ранее Олег Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными между Украиной и Россией. Режиссер утверждал, что украинская сторона отдает российской настоящих убийц.