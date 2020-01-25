Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина

Владимир Путин хочет, чтобы с ним все считались, считает Олег Сенцов / Reuters

Российский президент Владимир Путин хочет стать мировым лидером, с которым будут считаться, таким себе полицейским Европы - такой план в его голове.

Глава РФ реализует этот план, и это "абсолютно очевидно", рассказал украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов в интервью Zn.ua.

По словам собеседника, Путин хочет иметь регион, который будет ему подчиняться. Режиссер полагает, что Россия не хочет стереть Украину с лица Земли - у нее есть желание вернуть страну в орбиту своего влияния.

"…Украина должна стать сильной в экономическом, военном, политическом плане. Без этой основы с нами никто и никогда не будет разговаривать. Мы никому не будем интересны, всегда оставаясь объектом в чужой игре", - заявил Сенцов.

Режиссер считает, что задача российского лидера - не Донбасс, не Крым и не только все украинское государство.

"…Задача - иметь регион в своем подчинении. Мы - пример восставшей страны, за что он нас, скажем так, наказывает. И пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария", - сказал экс-политзаключенный.

Сенцов заявил, что Путин хочет стать мировым игроком, с которым будут считаться. "Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Вот такой план в его голове. И он этот план реализует. Для меня это абсолютно очевидно", - подчеркнул собеседник.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Олег Сенцов говорил, что Владимиру Путину нравится слабая позиция по миру. Режиссер утверждал, что мир любой ценой - это слабая позиция.