Сенцов рассказал, какая позиция по миру нравится Путину

Владимиру Путину по душе слабая позиция по миру, полагает режиссер / Reuters

Украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов полагает, что президенту РФ Владимиру Путину нравится слабая позиция по миру.

Мир любой ценой - это слабая позиция, рассказал Сенцов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Liga.net.

Собеседник полагает, что российский лидер жестокий, его невозможно расположить.

"Президент, который хочет мира любой ценой - это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский (украинский лидер Владимир Зеленский - Ред.) думает, что можно договориться", - отметил экс-политзаключенный.

По мнению режиссера, или глава украинского государства не понимает, что делает, или надеется на что-то.

"…Но эта политика не сработает. Было разведение войск (на Донбассе - Ред.), например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше", - подчеркнул собеседник.

Напомним, еще до избрания на пост президента Владимир Зеленский говорил, что для окончания военного конфликта на Донбассе "придется договариваться".

Справка. В 2014 году после Революции достоинства в Украине Российская Федерация захватила Крым и назвала его своей территорией. Позже на Донбассе боевики, которых поддерживает РФ, создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".