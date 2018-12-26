"Хоть с чертом лысым": Зеленский рассказал, с кем готов идти на договоры ради конца войны на Донбассе

26 декабря 2018, 08:22

Владимир Зеленский высказался по теме военного конфликта на Донбассе.

Зеленский
Владимир Зеленский / youtube.com

Известный актер-комик-продюсер-телеведущий Владимир Зеленский выразил уверенность в том, убежден что для окончания военного конфликта на Донбассе "придется договариваться". 

Свою позицию он озвучил в интервью Дмитрию Гордону. Зеленский полагает, что пресловутые Минские соглашения не работают должным образом.

"Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек", - заявил он.

Читайте такжеЗеленский сделал важное заявление о походе в политикуЗеленский также подчеркнул, что военные действия на Донбассе затрагивают множество человеческих жизней.

"Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей. Любой вариант – мы туда пойдем армией – я убираю", – высказался он.

Кроме того, Зеленский отметил, что все равное придется идти на диалог с россиянами.

"Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну", – резюмировал он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, намерен ли он баллотироваться в президенты Украины.

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Россия Украина договоренности Кремль Владимир Зеленский война на Донбассе
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