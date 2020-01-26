"Грязное болото": Сенцов рассказал, есть ли у него политические амбиции

Олег Сенцов / Фото krymr.com

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее раскрыл план в голове Владимира Путина, заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой. Свое решение он аргументировал тем, что политика - это грязное болото, и чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию.

Режиссер отметил, что видит пример Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, которые пошли в политику и которым очень тяжело.

"Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой", – сказал Сенцов в интервью Зеркалу недели.

По его словам, он учится и работает над собой ежедневно.

"Это моя привычка с юных лет. У меня всего одно образование – экономическое. Все. Кино я выучил сам. Управление – тоже. Общению с людьми выучился сам. Многим вещам я и сейчас продолжаю учиться. Потому что как только ты скажешь себе, что ты – лучший, все знаешь и все умеешь, – все: как личность ты умираешь", - добавил Олег Сенцов.

Напомним, ранее стало известно, что Олег Сенцов стал на учет в военкомат, а также перевез из оккупированного Крыма в Киев свою маму и сына Влада, который нуждался в инклюзивном образовании.