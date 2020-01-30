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"Плана нет": Сенцов высказался о возвращении Крыма

30 января 2020, 08:18

Вернуть Крым под контроль Украины невозможно путем переговоров с Владимиром Путиным, считает режиссер.

Сенцов
Олег Сенцов / УНИАН

Вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс под контроль Украины можно будет только после падения власти нынешнего президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов.

По его словам, вопрос возвращения Крыма – долгоиграющий и стратегический.

"Ни у кого нет плана (возвращения Крыма, - Главред). Никто не знает что делать. (…) Это нельзя решить завтра путем переговоров с Путиным. Путин вообще не хочет ничего об этом слышать. Вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины можно только после того как власть Путина рухнет, потому что он не отдаст это никогда", - сказал Сенцов в интервью Голосу Америки.

При этом Украина и ее союзники должны продолжать давить на Путина.

"Мы должны повысить ставки, а не умиротворять этого агрессора", - сказал Сенцов, подразумевая новые санкции против России.

"Украина должна быть в эшелоне этих санкций. Я понимаю, что мы очень привязаны к России экономически, что мы - более слабая экономика, но нет другого пути, если мы хотим быть независимым государством, противостоять нашему врагу, это должна быть наша стратегия. Если мы будем его умиротворять, это – поражение", - высказал свое мнение режиссер.

Напомним, Олег Сенцов сделал неоднозначное заявление относительно войны на Донбассе и противостояния российской агрессии. По его словам, единственный путь достичь мира на Донбассе – это сдаться. В то же время альтернатива переговорам с Путиным – борьба.

"Я всегда сравниваю Украину с крепостью на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и надо только выстоять (…) Выстояв, мы победим. Орда эта схлынет рано или поздно", - заявил бывший политзаключенный Кремля.

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