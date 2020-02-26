Зеленский ввел в Украине новый праздник из-за Путина

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение новой памятной даты в Украине. Так, глава украинского государства подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

При этом он напомнил, что шесть лет назад 26 февраля в Симферополе состоялся митинг в поддержку Украины.

"Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – заявил Зеленский в ходе выступления на открытии Форума Age Of Crimea Forum 2020.

Кроме того, он указал, что возвращение полуострова не просто мечта президента или украинцев, а "залог безопасности на планете, восстановление веры в международное право и справедливость". Также президент Украины уверен, что Крым обязательно вернется домой.

Стоит отметить, что указа о назначении памятной даты на официальном сайте президента Украины на данный момент еще нет.

Как ранее сообщал Главред, бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина может вернуть аннексированный россиянами Крым через Международный суд ООН.