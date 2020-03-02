"Проиграли войну": экс-узник рассказал печальную правду о Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Украина проигрывает войну на оккупированном Донбассе. По словам, бывший пленника и журналиста Станислава Асеева, Киев не сможет вернуть этот регион.

"Зеленский настаивает на том, что выборы на Донбассе должны пройти после передачи границы. Но Россия не передаст нам ее, соответственно, мы не сможем провести честные выборы или принять другие политические решения. Иначе это будет потеря контроля со стороны России и ее проигрыш в этой войне. А пока что войну проигрываем мы, потому что не можем вернуть контроль над оккупированной территорией", - рассказал Асеев в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что необходимо как можно раньше начать национальный дискурс.

"Чтобы меня правильно поняли, я говорю, что мы проиграли войну на Донбассе, потому что не можем вернуть эти территории, людей и восстановить власть. Как только нам передадут границу, все изменится в противоположную сторону по отношению к России. Пока этого не произойдет, как следствие, не может быть никаких выборов и политических решений в пользу той стороны", – объяснил журналист.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может произойти немного позднее апреля.