"Украина, не воюй": украинский боксер отметился странным заявлением об агрессии РФ

Вячеслав Глазков / segodnya.ua

В войне на Донбассе виноваты обе стороны конфликта, считает завершивший спортивную карьеру известный украинский боксер Вячеслав Глазков.

"Тяжелая, конечно, тема… Я для себя понял, что эта война гибридная. И провокационная война и с той, и с другой стороны", - заявил он в интервью Matchtv.

При этом он вспомнил события 2014 года перед началом российской агрессии против Украины.

"У меня в марте 2014-го был бой с Томашем Адамеком, еще не было событий на Донбассе, и после боя, когда камеру на меня навели, я сказал: "Украина, не воюй!" Я тогда еще представить не мог, что будет дальше", - подчеркнул боксер.

Глазков также добавил, что в оккупированном Россией Луганске у него осталась сестра с семьей, а также его недвижимость.

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"Очень тяжело об этом говорить, понятно, что с каждой стороны есть не совсем адекватные люди. И очень обидно, что люди, говорящие на одном языке, стреляют друг в друга", - добавил он.

Напомним, ранее боксер Василий Ломаченко в своем Инстаграм опубликовал видео на религиозную тематику, на котором присутствует спецназ из России.