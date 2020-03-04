В восьми синагогах в разных городах Украины ищут взрывчатку

Спецслужбы у Центральной синагоги в Киеве / Facebook Moshe Azman

Сегодня, 4 марта, стало известно о минировании семи синагог в разных городах Украины.

Так, сообщается о минировании новой синагоги в Житомире, которая находится на улице Малой Бердичевской. Сообщение о минировании было получено на электронную почту ГУНП в Житомирской области.

Сейчас полиция занимается исследованием синагоги на предмет взрывоопасных веществ и устройств. Была проведена эвакуация людей.

Сообщение о минировании синагоги получили также и в ГУНП Сумской области. В письме говорилось, что заминирована синагога по улице Кооперативной в городе Сумы.

Полиция уже оцепила улицу. Проводятся все необходимые мероприятия по поиску взрывчатки. На месте событий находятся специалисты.

Кроме этого, полиция проверила синагогу Ивано-Франковска. Взрывчатка выявлена не была.

В это же время полиция занимается проверкой здания синагоги, которая находится в центре Харькова. На месте работает следственная группа. По сообщению СМИ, полиция не обнаружила взрывчатки в синагоге на улице Пушкинской, оцепление было снято и прихожане вернулись в здание.

Объединённая еврейская община Украины связалась с Еврейской общиной Харькова, где подтвердили, что взрывчатку действительно не нашли.

Руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач в комментарии УНИАН заявил, что спланированная провокация воспринята еврейскими общинами Украины спокойно:

Провокаторам не удастся достичь поставленной цели — внести смуту в еврейскую жизнь Украины. Мы внимательно следим за событиями и готовы прийти на помощь общинам в любой момент.

Также проверяют синагогу в Николаеве, которая находится в самом центре города, по улице Шнеерсона. От Еврейской общины Николаева ОЕОУ получила информацию, что тревога была ложной.

Сообщения о минировании во всех случаях приходили на электронную почту ГУНП.

После выхода публикации стало известно, что также была заминирована синагога в Одессе. Спецслужбы уже проводят проверку. Это шестая синагога о минировании которой сообщается.

Такой же инцидент произошел в Виннице: там "заминировали" синагогу, о чем ОЕОУ сообщили члены еврейской общины. Информация о минировании не подтвердилась.

Восьмой "заминированной" синагогой стала синагога Бродского в Киеве, о чем сообщил раввин Моше Реувен Асман. Здание синагоги также проверили специалисты.