В восьми синагогах в разных городах Украины ищут взрывчатку

Руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что провокаторам не удастся достичь поставленной цели.
Сегодня, 4 марта, стало известно о минировании семи синагог в разных городах Украины.
Так, сообщается о минировании новой синагоги в Житомире, которая находится на улице Малой Бердичевской. Сообщение о минировании было получено на электронную почту ГУНП в Житомирской области.
Сейчас полиция занимается исследованием синагоги на предмет взрывоопасных веществ и устройств. Была проведена эвакуация людей.
Сообщение о минировании синагоги получили также и в ГУНП Сумской области. В письме говорилось, что заминирована синагога по улице Кооперативной в городе Сумы.
Полиция уже оцепила улицу. Проводятся все необходимые мероприятия по поиску взрывчатки. На месте событий находятся специалисты.
Кроме этого, полиция проверила синагогу Ивано-Франковска. Взрывчатка выявлена не была.
В это же время полиция занимается проверкой здания синагоги, которая находится в центре Харькова. На месте работает следственная группа. По сообщению СМИ, полиция не обнаружила взрывчатки в синагоге на улице Пушкинской, оцепление было снято и прихожане вернулись в здание.
Объединённая еврейская община Украины связалась с Еврейской общиной Харькова, где подтвердили, что взрывчатку действительно не нашли.
Руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач в комментарии УНИАН заявил, что спланированная провокация воспринята еврейскими общинами Украины спокойно:
Провокаторам не удастся достичь поставленной цели — внести смуту в еврейскую жизнь Украины. Мы внимательно следим за событиями и готовы прийти на помощь общинам в любой момент.
Также проверяют синагогу в Николаеве, которая находится в самом центре города, по улице Шнеерсона. От Еврейской общины Николаева ОЕОУ получила информацию, что тревога была ложной.
Сообщения о минировании во всех случаях приходили на электронную почту ГУНП.
После выхода публикации стало известно, что также была заминирована синагога в Одессе. Спецслужбы уже проводят проверку. Это шестая синагога о минировании которой сообщается.
Такой же инцидент произошел в Виннице: там "заминировали" синагогу, о чем ОЕОУ сообщили члены еврейской общины. Информация о минировании не подтвердилась.
Восьмой "заминированной" синагогой стала синагога Бродского в Киеве, о чем сообщил раввин Моше Реувен Асман. Здание синагоги также проверили специалисты.