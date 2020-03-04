Избрание Шмыгаля премьером: как голосовали за назначение фракции

Назначения Шмыгаля поддержала Слуга народа почти полным составом / УНИАН

Политсила президента Владимира Зеленского Слуга народа почти полным составом поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Как демонстрируют результаты голосования, большинство политсил высказались против ротации глав правительств.

На табло в зале Верховной Рады были обнародованы результаты голосования, и голоса распределились следующим образом:

Слуга народа: "за" - 242, "воздержались" - 1.

Оппоплатформа: "за" - 0, "против" - 35, "воздержались" - 2 "не голосовали" - 3.

Европейская солидарность: "за" - 0, "против" - 24, "не голосовали" - 1.

Батькивщина: "за" - 0, "воздержались" - 20, "не голосовали" - 1.

Группа За будущее: "за" - 18, "не голосовали" - 2.

Голос: - "за" - 0, "воздержались" - 19, "не голосовали" - 1.

Группа Доверие: "за" - 17.

Внефракционные: - "за" - 14, "воздержались" - 4, "не голосовали" - 1.

Напомним, Верховная Рада в среду, 4 марта, проголосовала за нового премьер-министра Украины. Новым главой Кабинета министров стал Денис Шмыгаль.

Главред собрал в одном материале наиболее интересные факты биографии Дениса Шмыгаля, который отныне будет руководить в Украине правительством.