Нех*й жрать: оккупанты Крыма по-варварски уничтожают сыр и сало

В Крыму продолжают уничтожать сотни тонн продуктов питания.
В аннексированном Россией Крыму было зверски уничтожено 600 килограммов мясных и молочных изделий.
Отмечается, что специалисты ведомства провели рейд по холодильным складам и магазинам, в ходе которого выявили якобы небезопасную продукцию, сообщает издание Новости Крыма со ссылкой на Россельхознадзор в субботу, 7 марта.
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"Выявлено 594 кг пищевой продукции (сало, полуфабрикаты, колбасные изделия, сыры, молочные продукты) просроченной, обезличенной (без маркировки и установленных сроков годности), а также не имеющей ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасная продукция изъята из оборота и уничтожена", – говорится в сообщении.
По информации оккупантов, нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая стоимость наложенных штрафов составила 63 тысячи российских рублей (почти 30 тысяч гривен).
При этом не указано, где именно были изъяты продукты и кто был их производителем.
Ранее экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что невоенные расходы РФ в год на захваченный Крым и неподконтрольную Украине часть Донбасса можно оценить в размере 4 млрд долларов.
Также напомним, оккупанты Крыма в очередной раз удивили своей выходкой. Так, за неделю они не пустили на полуостров более 186 кг продуктов с материковой части Украины. Об этом 9 февраля сообщала пресс-служба Россельхознадзора - речь идет о "128,729 кг продукции животного происхождения и 1 голове непродуктивного животного".