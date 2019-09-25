Экс-советник Путина назвал расходы России на Крым и Донбасс

Расходы РФ на содержание Крыма и Донбасса составляют 4 млрд долларов в год, сообщил Андрей Илларионов / Reuters

Экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что невоенные расходы РФ в год на захваченный Крым и неподконтрольную Украине часть Донбасса можно оценить в размере 4 млрд долларов.

Бюджет России может тянуть такую "лямку" бесконечно долго, рассказал экс-советник во время чата на Главреде.

Собеседник отметил, что 4 млрд долларов - это около 0,3% российского валового внутреннего продукта, такая сумма "абсолютно подъемная", поэтому может расходоваться бесконечно.

"По официальным данным на Крым и Севастополь расходуется примерно 2 миллиарда долларов в год. Это только в гражданских целях, не считая военные. Примерно такую же сумму составляют дотации, субсидии и дополнительные расходы на оккупированный Донбасс…", - заявил Илларионов.

Напомним, в конце октября 2018-го постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко говорил, что власти России в год тратят на поддержку самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" 1,3 млрд долларов.