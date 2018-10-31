"Марионетки Кремля": стало известно, сколько Россия в год тратит на "ДНР" и "ЛНР"

Россия в год тратит на "ДНР" и "ЛНР" 1,3 млрд долларов, сообщил постпред Украины при ООН / un.org

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сообщил, что Российская Федерация тратит 1,3 млрд долларов в год на поддержку на захваченной части Донбасса незаконных вооруженных формирований ("ДНР" и "ЛНР").

Люди, сидящие в админзданиях в Луганске и Донецке, являются марионетками Москвы, которые назначаются или устраняются с позиций из-за прихоти их хозяев из Кремля, рассказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы все слышали в многочисленных случаях российскую мантру... что украинское правительство должно непосредственно взаимодействовать с "представителями" из Луганска и Донецка. Не очень приятная правда для российской стороны заключается в том факте, что не существует законных представителей Донецка и Луганска...", — добавил он.

Постпред нашей страны при ООН подчеркнул, что Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске, их существование невозможно без прямой финансовой помощи России. Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд говорил, что содержание захваченного Крыма ежегодно обходится России в 2 млрд долларов, при этом оккупанты не могут уменьшить размеры фондов для полуострова.