"Марионетки Кремля": стало известно, сколько Россия в год тратит на "ДНР" и "ЛНР"

Псевдореспублики не могут существовать без прямой финансовой помощи РФ, подчеркнул постпред Украины при ООН.
Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сообщил, что Российская Федерация тратит 1,3 млрд долларов в год на поддержку на захваченной части Донбасса незаконных вооруженных формирований ("ДНР" и "ЛНР").
Люди, сидящие в админзданиях в Луганске и Донецке, являются марионетками Москвы, которые назначаются или устраняются с позиций из-за прихоти их хозяев из Кремля, рассказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.
"Мы все слышали в многочисленных случаях российскую мантру... что украинское правительство должно непосредственно взаимодействовать с "представителями" из Луганска и Донецка. Не очень приятная правда для российской стороны заключается в том факте, что не существует законных представителей Донецка и Луганска...", — добавил он.
Постпред нашей страны при ООН подчеркнул, что Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске, их существование невозможно без прямой финансовой помощи России.Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд говорил, что содержание захваченного Крыма ежегодно обходится России в 2 млрд долларов, при этом оккупанты не могут уменьшить размеры фондов для полуострова.