Стало известно, сколько РФ тратит на аннексированный Крым и войну на Донбассе

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Содержание аннексированного Крыма ежегодно обходится России в 2 миллиарда долларов, при этом захватчики не могут уменьшить размеры фондов для полуострова.

Как подчеркнул старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, украинские предприятия судятся с Россией в международных судах Гааге по вопросу захвата имущества в Крыму на основе соглашения об инвестициях, которое Украина и Россия ратифицировали в 1998 году.

"Это сильный документ. Мы уже видели, что первая группа маленьких предприятий выиграла 189 миллионов долларов. "Нафтогаз" требует 7 миллиардов долларов, разные предприятия Рината Ахметова – миллиард долларов, столько же – "Ощадбанк". В целом Украина требует больше 10 миллиардов долларов по восьми делам в Гааге. Такой арбитраж стоит достаточно дорого. Судебный процесс недешевый, по похоже на то, что украинские предприятия победят", - подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт считает, что военные действия РФ стоят приблизительно 3-4% от российского ВВП.

"Это значит, что пока Россия будет продолжать кампании в Украине и Сирии у нее не будет экономического роста, по крайней мере, не более 1% или около того. Если мы говорим о цифрах, то Россия повысила военные расходы на 2% ВВП с 2008 года по 2016-й. Это во-первых. Далее, 2 миллиарда долларов в год отнимает Крым, еще столько же – для Донбасса, 0,3% ВВП. Это гражданские расходы. Кроме того, финансовые санкции обходятся в 0,7-1,5%. В сумме это 45-60 миллиардов долларов в год. Это половина ВВП Украины и 3-4% ВВП России", - добавил Аслунд в интервью "Апострофу".

Напомним, ранее сотрудникам украинских правоохранительных органов удалось установить 900 "зеленых человечков" − участников т.н. "Самообороны Крыма", которые помогали осуществлять аннексию полуострова весной 2014-го.

Как известно, в аннексированном Крыму потребовали отставки российского правительства.