Стало известно, скольких "зеленых человечков" из "Самообороны Крыма" "вычислили" украинские правоохранители

"Зеленые человечки" / Reuters

Сотрудникам украинских правоохранительных органов удалось установить 900 "зеленых человечков" − участников т.н. "Самообороны Крыма", которые помогали осуществлять аннексию полуострова весной 2014-го.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook украинский генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в 2018-м следователи сообщили о подозрении 74 представителям "Самообороны Крыма" и объявили их в розыск. Установлено, что восьмеро из них принимали участие в создании и финансировании незаконных военных формирований, 15 – командовали их подразделениями и еще 41 человек принимал участие в НВФ.

Луценко также отметил, что правоохранители активно собирают доказательства участия конкретных "зеленых человечков" в захвате крымских предприятий, учреждений, организаций и атаках на проукраинских активистов на полуострове.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западные СМИ рассказали о спецоперации военных и спецслужб РФ во время аннексии Крыма.