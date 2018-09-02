В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства

В Крыму потребовали от правительства России уйти со своих постов / Крым.Реалии

В центре оккупированного Севастополя на полуострове Крым в воскресенье, 2 сентября, прошел митинг против тяжелой экономической ситуации в Крыму, проведения референдума по пенсионной реформе, в ходе которого также потребовали отставки правительства РФ.

Участники акции обвинили чиновников в том, что те просто наживаются на пенсионерах. Также они анонсировали создание движения "Позорный полк" - подобные создаются сейчас во многих городах России. Его представители будут проводить шествия с портретами коррумпированных депутатов, чиновников и правоохранителей, сообщает Крым.Реалии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "глава" оккупационной администрации Крыма подал в суд на СНБО.