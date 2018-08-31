"Глава" оккупационной администрации Крыма подал в суд на СНБО

Исковое заявление от Сергея Аксенова поступило в Окружной административный суд.
Назначенный россиянами "главой республики" в аннексированном Крыму
подал в украинский суд исковое заявление, в котором требует снять с него наложенные решением Советом национальной безопасности и обороны Украины санкции.
Соотвествующая информация была опубликовано на портале "Судебная власть Украины".
Согласно тексту, исковое заявлением к СНБО Аксенов подал в Окружной административный суд Киева. Третьими лицами в документе указаны президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк.
Аксенов просит Окружной суд признать противоправным и отменить решение СНБО о применении санкций в отношении него.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная власть Крыма озвучила проблемы Керченского моста.