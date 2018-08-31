"Глава" оккупационной администрации Крыма подал в суд на СНБО

Назначенный россиянами "главой республики" в аннексированном Крыму

Сергей Аксенов / censoru.net

подал в украинский суд исковое заявление, в котором требует снять с него наложенные решением Советом национальной безопасности и обороны Украины санкции.

Соотвествующая информация была опубликовано на портале "Судебная власть Украины".

Согласно тексту, исковое заявлением к СНБО Аксенов подал в Окружной административный суд Киева. Третьими лицами в документе указаны президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

Аксенов просит Окружной суд признать противоправным и отменить решение СНБО о применении санкций в отношении него.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная власть Крыма озвучила проблемы Керченского моста.