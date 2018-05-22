Оккупационная власть Крыма озвучила проблему нового моста

Пророссийский глава аннексированного украинского полуострова Крым Сергей Аксенов заявил, что на недавно открытом Крымском мосту существуют трудности с регулировкой движения. Особенно сложно водителям приходится возле Феодосии, где отдыхающие переходят дорогу по направлению к морю, поэтому запланирована организация ручного регулирования.

"Как только сформируется пробка – будет режим ручного регулирования. ГИБДД и местные "власти" организуют постоянное дежурство, будут регулировщиков ставить", - цитирует Аксенова РИА Новости.

Чиновник похвалился тем, что новый мост стал объектом повышенного интереса со стороны туристов.

"Туристы, которые въезжают в Крым, могут Крымский мост посмотреть, сегодня он - как туристический объект. Многие ездят просто посмотреть, мне столько знакомых звонили, просто обскакались, туда-сюда проехали, чтобы просто посмотреть и прикоснуться к чему-то хорошему", - порадовался он.

Напомним, Крымский мост, который соединил аннексированный украинский полуостров и материковую часть России, был открыт 15 мая.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.