В Крыму Киев обвинили в "геноциде" и предложили ликвидировать "украинское террористическое государство"

2 сентября 2018, 15:29

Владимир Константинов считает Украину "псевдо-государством".

Владимир Константинов
Владимир Константинов / Reuters

В Крыму глава "парламента" Владимир Константинов обвинил Украину в экономической войне против жителей полуострова.

"Они (власти Украины, - ред.) развязали экономическую войну против крымчан, пытаясь задушить нас своими блокадами, разрушая коммуникации, ведущие на полуостров, перекрывая доступ воды, электричества, продовольствия. Пусть все эти блокады провалились, но самого факта преступления, квалифицирующегося международным правом как геноцид, это не отменяет", — написал он в Facebook.

Он также обвинил Украину в "систематическом терроризировании Донбасса".

"Террористическая сущность украинского режима не только не идёт на убыль. Напротив, она стремительно прогрессирует. Теперь уже Киевом попираются не только законы Украины, но и международное право, режим международных отношений. Считаю, мировое сообщество должно получить полную и исчерпывающую информацию об этой тенденции. Ведь это гниющее в самом центре Европы псевдо-государство способно отравить своими миазмами всех соседей. То, что эту отраву удастся направить исключительно в сторону России – заблуждение, сродни тех, в результате которых в середине прошлого века был вскормлен гитлеровский нацистский режим. Украинское террористическое государство угрожает всему континенту. И ликвидировать эту угрозу лучше всего совместными усилиями", - добавил Константинов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "глава" оккупационной администрации Крыма подал в суд на СНБО.

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Крым Владимир Константинов
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