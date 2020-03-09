В Слуге народа рассказали, как ищут замену Авакову

Арсен Аваков / УНИАН

Евгения Кравчук, заместитель руководитель фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) заявила о том, что ведется поиск человека, который заменит многолетнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Для начала в Слуге народа планируют подыскать ему заместителя. Об этом Кравчук рассказала в эфире украинского телевидения.

"Мы решили так - предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предварительные увольнения",– заявила она.

Кравчук особо отметила, что МВД – крайне сложное для управления ведомство (для того, чтобы предлагать туда неопытного человека).

Напомним, ранее, 23 февраля, возле Офиса президента около ста человек вышли на акцию с критикой министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции напомнили об отсутствии реальных результатов в расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства Екатерины Гандзюк.