"Аваков - черт": под ОП произошли стычки на акции за отставку главы МВД

Под ОП произошли стычки / Скриншот

В Киеве в воскресенье, 23 февраля, возле Офиса президента около 100 человек вышли на акцию с критикой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции напомнили об отсутствии реальных результатов в расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Они потребовали увольнения нынешнего главы МВД и недопущения его назначения на другие влиятельные должности.

"Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсичен и должен уйти с должности", - отметила активиста Лиза Жарикова.

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Участвовавший в акции адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Павла Шеремета Яны Дугарь, отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.

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Участники акции хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского, но правоохранители не позволили, передает Громадське.

/ hromadske.ua

При этом плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета сорвали. Во время инцидента между протестующими и силовиками произошли стычки. Участники акции скандировали: "Аваков - черт".

Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?" — поліція не дала їм це зробити.



Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Министерства внутренних дел Украины и главы ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других преступлений.