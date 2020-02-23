"Аваков - черт": под ОП произошли стычки на акции за отставку главы МВД

Силовики сорвали плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета.
В Киеве в воскресенье, 23 февраля, возле Офиса президента около 100 человек вышли на акцию с критикой министра внутренних дел Арсена Авакова.
Участники акции напомнили об отсутствии реальных результатов в расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства Екатерины Гандзюк.
Они потребовали увольнения нынешнего главы МВД и недопущения его назначения на другие влиятельные должности.
"Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсичен и должен уйти с должности", - отметила активиста Лиза Жарикова.
Участвовавший в акции адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Павла Шеремета Яны Дугарь, отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.
Участники акции хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского, но правоохранители не позволили, передает Громадське.
При этом плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета сорвали. Во время инцидента между протестующими и силовиками произошли стычки. Участники акции скандировали: "Аваков - черт".
Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?" — поліція не дала їм це зробити.— hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020
Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Министерства внутренних дел Украины и главы ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других преступлений.