Зеленский потребовал от Авакова результатов по делам Шеремета и Гандзюк

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование правоохранителями резонансных преступлений.

В частности, глава государства ожидает от Министерства внутренних дел Украины и главы ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других преступлений.

"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных", - подчеркнул он в комментарии журналистам.

При этом глава государства акцентировал внимание на необходимости показать результат в расследовании этих дел.

"И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат", - добавил Зеленский.

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Напомним, в декабре 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги- добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.