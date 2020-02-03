Дело об убийстве Шеремета: у Рябошапки приняли важное решение

Следствие по делу Шеремета продолжается / Reuters

Офис генпрокурора принял решение о продлении срока предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Расследование продлили до апреля 2020 года.

Об этом заявил Прокурор Сергей Зузак, пишет пресс-служба ГПУ в понедельник, 3 февраля.По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства в данный момент рано. При этом он отметил что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

В свою очередь, следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня текущего года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

Напомним, 12 декабря полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлия Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Дугарь суд взял под круглосуточный домашний арест, Кузьменко и Антоненко были арестованы до 8 февраля 2020 года.