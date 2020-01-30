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"Доказательств недостаточно": Рябошапка шокировал заявлением по делу Шеремета

30 января 2020, 20:10

В ГПУ заявили о недостаточном количестве улик в деле об убийстве известного журналиста.

Рябошапка
Рябошапка заявил о нехватке доказательств по делу Щеремета / УНИАН

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и шокировал словами и недостаточном количестве улик. По словам главы ГПУ, еще предстоит собрать новые дополнительные доказательства перед тем, как передать дело в суд.

Как сказал Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина, он поставил перед своими подчиненными задачу установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому устранение журналиста было выгодно.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - заявил генеральный прокурор.

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Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

Напомним, 12 декабря полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлия Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Дугарь суд взял под круглосуточный домашний арест, Кузьменко и Антоненко были арестованы до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет Руслан Рябошапка дело Шеремета
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