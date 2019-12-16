Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Дугарь сделал ошеломляющее заявление

Яна Дугарь / Фейсбук Я.Дугарь

Адвокат Яны Дугарь, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил об угрозах в адрес свидетелей. По его словам, те, кто обнародовал информацию о Дугарь, подвергались запугиванию.

"Относительно Яны Дугарь, друзья, не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вред делу", - написал адвокат Виталий Коломиец в Facebook.

При этом он указал, что доказательств, которые подтверждают невиновность подозреваемой, достаточно.

"Ни Юлю, ни Рифмастера, ни Яну раньше месяца не выпустят (или через апелляцию, или ходатайство об изменении меры), следователи и прокуроры ранее не будут подавать от себя ходатайство об изменении меры. Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления, предусмотренного ч.2 ст. 372 УК "Привлечение заведомо невиновного к ответственности", а именно это мы, как защита, должны делать, и делаем", - подытожил адвокат.

Как ранее сообщал Главред, следователь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно ушел в отпуск после подписания подозрения.