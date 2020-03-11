"Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин

Кернес решил не вводить карантин в школах и детсадах / УНИАН

В Харькове не закрывают на карантин школы и детские сады, так как за последние 20 дней снизилось количество заболеваний ОРВИ среди детей, заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них — это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы — с 23-го по 29-е марта. Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", — написал Кернес.

По его словам, других мероприятий, включая изменения в работе транспорта, не будет.

При этом Кернес уточнил, что с завтрашнего дня и на три ближайшие недели в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах."Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных – иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - добавил Кернес на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях под сообщением Кернеса украинцы пишут, что нам всем "пи*да".

"Самое смешное и страшное одновременно,что нам всем пизд@,с нашими людьми, врачами, позорными больницами, медициной итд, чума 21века,, сейчас верующие фанатики запоют о проделках дьявола итд,идиоты", - пишет Артем Кочегура.

"В нашей школе начальные классы на карантин закрыли из за заболеваний, я сам уже 2 неделю кашляю, в Италии тоже был 1 зараженный коронавирусом, а теперь там паника, 10 тысяч зараженных, вылеченных 700 и смертей 600. Харьков - это Россия? Отдельное государство? Харьковская Народная Республика? В Кабинете Министров Украины уже ввели карантин, какое вы право имеете его не выполнять как там написано?", - возмутился Артур Евдокимов.

"Пока гром не грянет...почему бы не обнародовать статистику харьковских больниц, где с воспалением лёгких лежит множество больных?!!!", - спросила Наталья Перемот.

Читайте такжеВ ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в миреНапомним, в среду, 11 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил введение карантина в Украине с 12 марта из-за угрозы распространения коронавируса, и заявил, что в стране закрывают большинство пограничных пунктов.

По словам главы Кабмина, начиная с 12 марта, с 219 КПП будут работать только 49.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что фактически было приостановлено авиасообщение с Италией, где за сутки коронавирусом заразились 1,8 тысячи человек.

Также Шмыгаль уточнил, что с 12 марта в средних и высших учебных заведениях вводится карантин.

"Т.е. дети в школы, университеты, садики ходить не должны", - пояснил он.

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