Карантин в Киеве: люди сметают лекарства, а в аптеках задирают цены

Аптека / УНИАН

Жители Киева в первый день официального карантина в стране из-за коронавируса устроили ажиотажные закупки лекарств в аптеках.

Такое сообщение опубликовал портал Страна. По данным журналистов, во многих аптеках столицы организовались большие очереди. Киевляне активнейшим образом закупали антисептические средства, противовирусные лекарства и витамины.

Некоторые из покупателей попытались срочно обновить домашнюю аптечку, закупая для этого лекарства против расстройства пищеварения, обезболивающие таблетки, антибиотики. По словам фармацевтов, буквально за первый день карантина покупателей стало больше вдвое-втрое.

К слову, увеличение спроса на лекарства фармацевты зафиксировали еще в январе. Но в марте к традиционному сезону простуд добавился еще и фактор паники из-за китайского коронавируса.

Вполне логично, что многие препараты в киевских аптеках быстро закончились, а цены быстро выросли. Журналисты утверждают, что пользуясь случаем, в аптеках сотрудники пытаются продать как можно больше лекарств. Рекомендуют для этого противовирусные препараты и витамины, а также средства для иммунитета. Многие покупатели отовариваются на 1000 гривен и даже больше.

Кроме того, а некоторых аптеках Киева быстро закончились и противовирусные препараты. Особенно быстро раскупают Арбидол - поскольку его китайские медики включили в обязательный протокол лечения коронавируса Covid-19.

Напомним, ранее украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантином предполагается: а)закрытие учебных заведений, б) запрещение массовых собраний более 200 человек, в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами