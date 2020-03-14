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"Быковатые": Ницой рассказала о "донбасском менталитете"

14 марта 2020, 11:10

Жители других регионов Украины более мягкие, чем жители Донбасса, полагает писательница.

Лариса Ницой считает, что жители Донбасса быковатые – Новости Донбасса
Жители Донбасса "быковатые", считает Лариса Ницой / УНИАН

У жителей Донбасса есть особенности, в частности, менталитета, они более агрессивны и "быковатые".

Жители других регионов Украины более мягкие, рассказала писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой на чате в Главреде.

По словам собеседницы, у жителей Донбасса всегда чувствуется присущая им напористость.

Литератор полагает, что это говорят гены тех людей, которых переселили из России на украинские земли.

"Украинцы каждого региона имеют свои особенности, в том числе и менталитета. Поэтому, конечно, определенная специфика донбасского региона существует. А если еще учесть, что на Донбассе проживает очень много генетических россиян, то, конечно, особенности, делающие жителей Донбасса несколько отличными от остальных украинцев, есть", – сказала она.

Ницой добавила, что "тамошние люди более агрессивны и быковатые".

"Другие украинцы – более мягкие. У жителей Донбасса всегда чувствуется присущая им напористость...", – заявила педагог.

Писательница считает, что нужно научиться сосуществовать. "Мы тем и прекрасны, что особенные, отличаемся друг от друга. Где-то едят банош, а где-то – вареники. Где-то танцуют одни танцы, где-то – другие...", – подчеркнула собеседница.

Ранее Лариса Ницой выразила мнение, что Украина никак не может добиться успеха, не может вырваться из замкнутого круга, поскольку граждане страны любят чужаков больше, чем себя. Писательница сказала, что нашим соотечественникам необходимо полюбить себя, а после этого – ближних, как себя.

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