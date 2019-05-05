Ницой объяснила, почему Украина не может добиться успеха

В нашей стране весь народ нарушает одну заповедь, полагает писательница.
Писательница Лариса Ницой считает, что Украина никак не может добиться успеха, не может вырваться из замкнутого круга, поскольку ее граждане любят чужаков больше, чем себя.
Украинцам нужно полюбить себя, а потом — ближних, как себя, рассказала литератор в эфире телеканала Zik.
Ницой добавила, что граждане нашей страны себя не любят и не хвалят, любят заграничное больше, чем свое, законы пишутся, чтобы угодить другим, и все это влияет строительство государства.
"…много об этом и раньше думала: почему мы, украинцы, ходим по кругу? Почему… мы никак не добьемся этого успеха? Почему мы постоянно и с этими меньшинствами носимся?... Мы массово в стране нарушаем одну заповедь…", — считает писательница.
Литератор отметила, что Господь сказал любить ближнего, как самого себя, а "наша страна, массово, весь народ, любит ближнего больше, чем самого себя".
"Господь не требовал кого-то любить больше.... Господь сказал: "Полюби себя и полюби другого, как себя". Мы всегда чужаков любим больше, мы всегда меньшинства любим больше. И нас Господь за это наказывает", — полагает писательница.
Читайте такжеНицой посоветовала, как перестать думать по-русски"…украинцы себя не любят, мы себя не хвалим, мы любим заграничное больше, мы пишем законы, чтобы угодить другим, — это все отражается на нашем жизни, на нашем государствостроительстве. Как только мы уравновесим эту ситуацию, мы вырвемся из этого замкнутого круга. Мы должны полюбить себя и ближних, как себя", — утверждает она.
Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".