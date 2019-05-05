Ницой объяснила, почему Украина не может добиться успеха

Украина не может добиться успеха, поскольку ее граждане не любят себя, полагает Лариса Ницой / Скриншот видео с youtube.com

Писательница Лариса Ницой считает, что Украина никак не может добиться успеха, не может вырваться из замкнутого круга, поскольку ее граждане любят чужаков больше, чем себя.

Украинцам нужно полюбить себя, а потом — ближних, как себя, рассказала литератор в эфире телеканала Zik.

Ницой добавила, что граждане нашей страны себя не любят и не хвалят, любят заграничное больше, чем свое, законы пишутся, чтобы угодить другим, и все это влияет строительство государства.

"…много об этом и раньше думала: почему мы, украинцы, ходим по кругу? Почему… мы никак не добьемся этого успеха? Почему мы постоянно и с этими меньшинствами носимся?... Мы массово в стране нарушаем одну заповедь…", — считает писательница.

Литератор отметила, что Господь сказал любить ближнего, как самого себя, а "наша страна, массово, весь народ, любит ближнего больше, чем самого себя".

"Господь не требовал кого-то любить больше.... Господь сказал: "Полюби себя и полюби другого, как себя". Мы всегда чужаков любим больше, мы всегда меньшинства любим больше. И нас Господь за это наказывает", — полагает писательница.

Читайте такжеНицой посоветовала, как перестать думать по-русски"…украинцы себя не любят, мы себя не хвалим, мы любим заграничное больше, мы пишем законы, чтобы угодить другим, — это все отражается на нашем жизни, на нашем государствостроительстве. Как только мы уравновесим эту ситуацию, мы вырвемся из этого замкнутого круга. Мы должны полюбить себя и ближних, как себя", — утверждает она.

Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".