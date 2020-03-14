Успеть до закрытия границы: СМИ назвали дату возвращения Порошенко в Украину

Петр Порошенко возвращается в Украину / УНИАН

В ночь с 14 на 15 марта экс-президент Петр Порошенко вернется в Украину чартерным рейсом.

Как рассказал источник в партии Европейская солидарность, находящийся в Испании Порошенко сначала вылетит в Лондон, где заберет своего сына Михаила и двух дочек Александру и Евгению, которые учатся в британской столице.

После этого чартер экс-президента направится в Киев. Общая сумма перелетов Порошенко выльется в 28 тысяч евро, пишет Strana.ua.

Издание подчеркивает, что в Испании Порошенко проходил курс детокса (процесс очищения организма от токсинов и шлаков) в фешенебельном комплексе SHA, расположенный рядом с побережьем Средиземного моря.

Программа детоксикации здесь стоит по нижней планке от 3,6 тысяч евро за человека (без проживания). Порошенко, по информации источника, находился в Испанию с женой, сказано в материале.

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Напомним, в пятницу, 13 марта, в 9:00 в Государственном бюро расследований должен был состояться допрос бывшего президента Петра Порошенко, однако в ГБР он не появился. Адвокаты Порошенко сообщили, что их подзащитный находится за границей.

Как рассказал источник в Европейской солидарности, экс-гарант вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.