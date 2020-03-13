Стало известно, куда улетел Порошенко вместо допроса в ГБР

Петр Порошенко / Reuters

В пятницу, 13 марта, в 9:00 в Государственном бюро расследований должен был состояться допрос бывшего президента Петра Порошенко, однако в ГБР он сегодня не появился.

Как пишет Страна, адвокаты Порошенко сообщили ГБР, что их подзащитный находится за границей.

По данным источников в Европейской солидарности, экс-гарант вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Подчеркивается, что находится ли Порошенко до сих пор в Испании, или полетел куда-то дальше, пока неизвестно.

"Но точно в Украину он до сих пор не вернулся", - добавили собеседники.

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Ранее сообщалось о том, что следователь ГБР намеревался вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и потребовать ареста экс-президента.

Напомним, в 2016 году были опубликованы фото с отдыха Порошенко в Испании. Порошенко видели в аптеке испанского города Марбелья. По словам очевидцев, он покупал в аптеке витамины и медикаменты, и как только с ним заговорили на русском языке, сел в белый автомобиль марки Porshe и уехал.