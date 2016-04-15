СМИ опубликовали фото отдыха Порошенко в Испании

Президент Украины Петр Порошенко 8 марта 2016 года находился на отдыхе в Испании.

Главу государства видели в аптеке испанского города Марбелья, сообщает "Украинская правда".

По словам очевидцев, которые передали фото редакции "УП", он покупал в аптеке витамины и медикаменты, и как только с ним заговорили на русском языке, сел в белый автомобиль марки Porshe и уехал. Президент был без охраны.

По информации "УП", полученной из достоверных источников, у Порошенко есть вилла в испанском городе Марбелья, которая была куплена им еще до президентства.

Отмечается, что на сайте президента в разделе новостей, а также на его странице в Facebook, нет сообщений о событиях 8 марта.

В Администрации президента сообщили, что в начале марта 2016 года Порошенко посетил Испанию с частным визитом, а из-за вопросов безопасности об этом не сообщали официально, говорится в ответе АП на запрос "УП".

Кроме того, на Банковой уверяют, что все имущество, которое принадлежит Порошенко как физическому лицу, указано в его декларации, а источники средств обложены налогами в Украине.

"Петр Порошенко является инвестором Фонда Prime Assets Capital. Фонд и компании, принадлежащих Фонду, занимаются инвестиционной деятельностью в ряде стран, в частности в Испании, Венгрии, Литве", — говорится также в ответе на запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в 2015 году задекларировал 62,16 млн гривен, (2 млн 440 тыс. долларов), из них зарплата главы государства составила чуть более 121 тысячи гривен. В то же время на счетах у президента находится 563,73 млн гривен (чуть более 22 млн долл).

Фото: "Украинская правда".