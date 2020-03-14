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"Отрезать, выбросить и забыть": Ницой высказалась о возвращении Донбасса

14 марта 2020, 19:31

Лариса Ницой считает, что Донбасс надо на время отпустить в "свободное плавание".

Лариса Ницой
Лариса Ницой / УНИАН

Украина должна прекратить обращать внимание на Донбасс и не тянуть его силой. Стране необходимо сначала стать на ноги.

"Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это - наши земли, захватили чужие", - отметила писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой на чате Главреду.

При этом она напомнила, что во времена Голодомора украинцев на востоке Украины уничтожили, а вместо них завезли "иностранцев" и "именно их руками эти земли захватили".

"Пока я не хочу тянуть людей из Донбасса к нам, потому что здесь и так хватает проблем без них. Для начала Украине нужно стать на ноги, стать процветающей страной. А тогда уже послушать, чего люди хотят, и подумать", - объяснила свою позицию писательница.

По ее словам, Донбасс надо на время отпустить в "свободное плавание".

"Я не имела в виду, что мы должны отрезать, выбросить и забыть Донбасс. Я имела в виду, что Донбасс мы можем "отпустить в свободное плавание" временно - пусть себе "плавают", пока мы становимся на ноги. Но при этом разрабатывать программы и готовиться к возвращению оккупированных территорий обязательно нужно, как нужно и говорить о том, что они вернутся, потому что это произойдет раньше", - указала Ницой.

Кроме того, она считает необходимым после возвращения территорий "перевоспитать" жителей Донбасса и не допускать их к власти, пока не докажут, что любят Украину.

"Если они думают, что мы горим желанием, чтобы они вернулись, то зря. Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам - мол, речь не наша культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же, когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины, пока не докажут, что любят Украину. А если не любят, то им нечего здесь делать", - подытожила писательница.

Как ранее сообщал Главред, общественный деятель Лариса Ницой заявила, что у жителей Донбасса есть особенности, в частности, менталитета, они более агрессивны и "быковатые".

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