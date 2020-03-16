Ницой рассказала о жуткой проблеме детей на Донбассе и в Крыму

Лариса Ницой / УНИАН

Писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой, которая ранее рассказала о совковой привычке украинцев, высказала свое мнение о том, можно ли будет привить любовь к Украине детям, которые выросли на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.

Ницой считает, что проблема не только в том, что дети Донбасса и Крыма не слышат украинскую речь.

"Гораздо страшнее, что детям там навязывают ненависть к Украине и украинцам, а также вдалбливают в головы "совок". У детей, которые растут здесь, и у детей, которые растут на оккупированных территориях, разные ценности и разное мировоззрение. Наверстать это, к сожалению, будет очень сложно, но возможно. На это уйдут годы и годы работы", - сказала Ницой во время чата на Главреде.

Писательница привела в пример себя: "Я изменилась, хотя когда-то была "советской девочкой", а стала проукраинской. И мне очень хочется отстоять украинский мир. Убеждена, смогут измениться и люди, живущие сейчас на оккупированных территориях".

При этом она отметила, что украинская власть должна перестать "размывать все украинское", иначе "мы никогда не сможем исправить то, что вложат в головы донбасским детям, и наверстать все это украинскими ценностями и смыслами".

Напомним, Лариса Ницой считает, что Донбасс надо на время отпустить в "свободное плавание". По ее мнению, стране необходимо сначала стать на ноги.

"Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это - наши земли, захватили чужие", - отметила писательница.