Ницой рассказала о сугубо "совковой" привычке украинцев

В Украине "совок" до сих пор не побежден, сказала Лариса Ницой / УНИАН

Писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой полагает, что украинцы до сих пор не победили "совок".

Сохраняется ностальгия старшего поколения по благам, которые были в советские времена, рассказала литератор во время чата на Главреде.

По ее словам, у наших граждан сохраняется сугубо "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен, привычка, что все падало с неба.

"...украинцы еще до сих пор не победили "совок". До сих пор сохраняется ностальгия старшего поколения по благам, которые были в советские времена, в частности, по дешевым колбасам", – заявила собеседница.

Ницой добавила, что когда у таких людей спрашиваешь, понимают ли они, почему все это было дешевым, понимают ли они, что в Советском Союзе были рабы, которые сидели в зоне и бесплатно пахали на страну.

"Они не хотят этого слышать и понимать. Они не хотят углубляться в это. Для чего им такая психологическая травма – понимать, что они строили свое счастье на несчастье других?", – заявила педагог.

Активистка подчеркнула, что "совок" проявляется не только в этом.

"Он, в частности, проявляется и в позиции "мне должны". Но следует начинать с того, что ты кому-то что-то должен, что ты чем-то обязан этой стране... Почему твой дом должен быть теплым, если ты его таким не построил? Нужен тебе теплый дом, так сделай его таким! Зачем пенять: "Вот моя крыша не должна протекать". Ну, поговори с ней, может, она перестанет протекать...", – сказала писательница.

По словам литератора, украинцы очень абстрактно говорят, что "Украина должна сделать то и то".

"Да никто вам ничего не должен! Берите в руки веник, лопату и идите работать! Идите делать то, что должно быть, и тогда оно будет. Эта сугубо "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен, привычка, что все падало с неба, до сих пор сохраняется у наших граждан. Но пока мы сами не сделаем, ничего не будет", – объяснила она.

Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине все еще пытается утвердиться "русский мир". Писательница добавила, что часть граждан украинского государства все еще подвергается "русскому миру", но наши соотечественники все больше прозревают.